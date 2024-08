Un disastro come sempre Reazione a catena | pioggia di critiche per le Senza ghiaccio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Tornano in onda le "" per cercare di portarsi a casa il montepremi di, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Le campionesse sono ormai delle veterane del gioco, dato che partecipano alla competizione da ben sei puntate. A sfidare Elena, Giulia e Serena ci sono però i "Liguri per caso", un trio composto da Piero, Martina e Luca. Il nome, com'è facilmente intuibile, deriva dalla provenienza geografica dei tre partecipanti. Nonostante la bella gara disputata dai Liguri per caso, lesi confermano campionesse di. Le tre ragazze arrivano all'Ultimacon un bel bottino a disposizione: 107mila euro. Ma errore dopo errore, questa cifra è destinata a scendere. In certi caso, anche di tantissimo. Complice l'acquisto del Terzo elemento, le campionesse si trovano all'Ultima parola con soli 209 euro.