Provincia di Salerno 328 milioni dal Governo Meloni

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Grazie alla costante attenzione del, e in particolare dei Ministri Fitto e Sangiuliano e del Vice Ministro Cirielli, 328di euro – il CIPESS ha approvato l’assegnazione di 1,9 miliardi di euro del FSC 2021-2027 in favore della Regione Campania – sono destinati alladi. Un eccezionale risultato per il nostro territorio che permetterà l’avvio di importanti interventi – che interessano i settori dell’Ambiente, dei Trasporti e della Cultura – per rilanciare l’economia e aumentare l’attrattività della nostra meravigliosa: da Positano a Sapri, passando per la Costiera Amalfitana e quella Cilentana, in un tripudio di colori e sapori. Insomma, una grande opportunità di ulteriore crescita”. Lo dichiara il Presidentele di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore.