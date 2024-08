Le nere e floride figure ispirate a Botero sono ormai arredo urbano e non dei migliori

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2024) Intediamoci subito; Fernandoè un artista e non una bufala. Spesso migliore del medio e tardo Guttuso, di Igor Mitoraj sempre, cosi come di tanti altri che forse nonnemmeno veri artisti ma che impunemente invadono la fantastica piazza della sua Pietrasanta, città dove è considerato alla stregua di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. A Pietrasanta ti fanno la multa subito per due motivi; se parcheggi male o parli male di Mitoraj e di. Colombiano, amico di Gabriel Garcia Márquez,è stato anche bravo, sennonché il suo stile si è ammalato del morbo di Jacovitti dal nome del fumettista che faceva le donne rigogliose con dei seni grandi come un terrazzo. Da quel momento la bravura ha lasciato spazio alla fama, globale, e al conseguente denaro arrivato a valanga rendendolo, pare, l’artista più ricco del pianeta.