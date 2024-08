Dublino sulla pelle | l’Europa League e la tattoo-mania dei tifosi dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 agosto 2024) Una notte indelebile, una vittoria così indimenticabile da portare per sempre con sé,propria. Letteralmente. Sono diverse centinaia, se non migliaia, iatalantini che per celebrare il trionfo di, dove la Dea ha sollevato, hanno scelto di tatuarsi una coppa, una bandiera, una scritta. Insomma, un ricordo del primo successo europeo nella storia nerazzurra. “Abbiamo dovuto fare scorte di colori, soprattutto di blu: era un problema trovarlo anche per questioni di normative, per scovarne di adatti abbiamo fatto fatica. Ne abbiamo ordinati tantissimi, da tutto il mondo” spiegano dashopsupply, fornitore di materiali che è molto attivo in Lombardia e in Provincia. D’altronde lanon ha coinvolto solo cultori dei, anzi.