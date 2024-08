La terra continua a tremare in Calabria | scossa magnitudo 4 9 a Pietrapaola

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non c’è tregua indove la. Un terremoto di4.9 è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle ore 21:43 di giovedì ain provincia di Cosenza, con ipocentro a una profondità di 21 km. L’evento sismico è stato risentito in tutta lae in area molto vasta che comprende Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia. L’epicentro del terremoto è stato individuato a circa 3 km da, a circa 50 km da Cosenza e 53 km a nordovest da Crotone. La zona è considerata ad alta pericolosità sismica. Poco a sud di quest’area, tra Cirò e San Giovanni in Fiore, recentemente si sono verificati due terremoti di4 il 24 maggio e il 29 maggio, all’interno di una sequenza sismica con circa 260 terremoti. Nell’area si è verificato il 25 aprile 1836 un forte terremoto distimata pari a 6.