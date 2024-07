Tennis | mercoledì infinito alle Olimpiadi Kerber sconfitta e addio Fuori anche Alcaraz Nadal in doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Superata da un quarto d’ora la mezzanotte quando finisce una giornata praticamente infinita sui campi del Roland Garros in versionedi Parigi 2024. E lo fa sul Court Philippe Chatrier, con il thriller tra Marta Kostyuk e Donna Vekic, un autentico psicodrammatico sotto tutti i punti di vista vinto dalla croata nei confronti dell’ucraina. Un torneo, questo, che ha visto forse il maggior numero di cose accadute. Innanzitutto l’avversaria di Vekic: per Anna-Karolina Schmiedlova continua un percorso ai limiti dell’incredibile, e stavolta è la ceca Barbora Krejcikova la battuta, per 6-4 6-2. C’è chi evoca Monica Puig, ma la differenza rispetto al tempo è che si è sul rosso, il territorio di Iga Swiatek. Che, e questa è una notizia, ha perso un set contro l’americana Danielle Collins, poi ritiratasi dopo cinque giochi nel terzo set.