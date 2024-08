Calciomercato Catania blindati due giovani del vivaio | nomi e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilcontinua a muoversi sulin entrata. Il club accoglie nella sua rosa duepromesse. Clarence Corallo e Lorenzo Privitera, entrambi classe 2005, hanno firmato il loro primo contratto con la società etnea dopo aver brillato con la maglia dell’under 19 nella scorsa edizione del campionato Primavera. “Grande emozione e meritata soddisfazione per due ragazzi catanesi, entrambi classe 2005 e già protagonisti con la maglia delunder 19 nella scorsa edizione del campionato Primavera 4: l’attaccante Clarence Corallo e l’esterno offensivo Lorenzo Privitera – si legge in una nota del club – già più volte convocati in prima squadra, hanno sottoscritto il primo contratto con la nostra società“.