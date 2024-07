Traffico Roma del 31-07-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra le uscite Casilina e Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code tra l’uscita Trionfale Ottavia allo svincolo Pisana sempre in esterna altre cose a partire dal vivo con laFiumicino alla Croazia e successivamente tra l’uscita Prenestina Tor Bella Monaca e il bivio con laL’Aquila permangono cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila perintenso da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est Amò iniziare l’attenzione in questi giorni la chiusura della tangenziale Tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo in direzione Stadio Olimpico pertanto che si può accedere direttamente da Largo Passamonti oltre che nella zona di San Giovanni sono inevitabili le ripercussioni in via eleniana Piazzale labicano e quindi a Porta Maggiore ...