Roma | Era possessivo avevo paura dopo 12 anni la fine della relazione ma l’ex non si dà pace

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Maltrattamenti in famiglia, la Polizia di Stato ha arrestato un 47enne.di vessazioni continue la donna, che nel frattempo si era lasciata con il compagno, ha avuto il coraggio di denunciare. Nemmeno lastoria infatti ha fermato infatti. La vicenda. Maltrattamenti in famiglia a– (ilcorrierecitta.com)aver subìto permaltrattamenti, minacce e offese durante una convivenza durata 12e anchela, una donna, preoccupata per se stessa e soprattutto per le 2 figlie minori, ha deciso di denunciarecompagno.