Olimpiadi la federazione judo contro l’Italia | la risposta dopo il caso Odette Giuffrida

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Lainternazionale di(IJF) con una lunga nota prende posizione nel quadro delle polemiche alimentate dalper le decisioni arbitrali giudicate palesemente errate che hanno penalizzatoe Manuel Lombardo alledi Parigi 2024. La nota delladi“L’assegnazione degli arbitri a ogni gara viene effettuata tramite un software di Ijf”, ha spiegato lainternazionale di, sottolineando che “il sistema è certificato a livello internazionale come completamente casuale e senza alcun margine di manipolazione. La stessa professionalità, esperienza, imparzialità e onestà valgono per i supervisori degli arbitri e per i membri della Commissione Arbitrale IJF che assistono i direttori di gara nel loro processo decisionale.