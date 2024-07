in corso d’installazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Prosegue a ritmi serrati l’installazione dei due nuovi autovelox lungo la via Flaminia, nel territorio del comune di Foligno. I due impianti andranno ad aggiungersi a quello di Valtopina e a quello di Spoleto e costringeranno gli automobilisti che transiteranno lungo l’arteria ad andare a 70 chilometri orari, come da limite, in dei tratti di rettilineo in cui tale obbligo risulta difficile da rispettare. I due nuovi impianti si trovano uno all’altezza del capolinea degli autobus di Case Basse, prima dell’uscita di Vescia. La direzione della telecamera è verso Nocera. L’altro è in direzione Foligno, al chilometro 155+500.