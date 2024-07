ClickHouse rileva PeerDB per rafforzare le analisi in tempo reale con l’integrazione CDC di Postgres

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–, Inc., l’azienda alla base del database diinpiù veloce e utilizzato al mondo, è lieta di annunciare l’acquisizione di, uno dei principali fornitori di soluzioni di change data capture (CDC) per i database di. Questa acquisizione strategica sottolinea l’impegno dinella fornitura ai propri clienti di capacità diine di integrazione dei dati insuperati. La tecnologia diriduce significativamente ilnecessario a connettere i dati in database transazionali comecon database analitici come, migliorando la produttività degli sviluppatori e il time-to-value quando si tratta di realizzare applicazioni guidate dai dati in