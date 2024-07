Sicurezza cresce l’allarme La rabbia dei commercianti | Sfileremo venite in tanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) "Vogliamo". Idi Pontedera sono stufi e scendono in piazza. Sono i recenti fatti di cronaca, che hanno colpito anche imprenditori locali, ad aver scatenato l’ira dei negozianti pontederesi che domani sera, con partenza dal piazzone alle ore 21.30, sfileranno sul corso fin davanti al Comune per ribadire con forza la necessità di fare qualcosa per riportare lain città. "Visto l’orario – il messaggio che gira tra i– chiediamo ai pubblici esercizi che si trovano sul percorso della manifestazione, di sospendere musica e luci durante il passaggio. Partecipiamo numerosi, sfruttiamo questa opportunità". Un tema che ha tenuto banco nel Consiglio comunale di ieri durante il quale il sindaco Matteo Franconi ha annunciato di aver scritto una lettera al Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro.