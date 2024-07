Serie B Stallo sui diritti tv ma il campionato partirà regolarmente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Il formatB è in crescita, così come lo sono stati gli ascolti nelle ultime stagioni. Vi partecipano piazze importanti, quali Genova, con la Sampdoria che ha già sottoscritto oltre 14mila tessere di abbonamento, Pisa, Cesena, Bari, Frosinone, Palermo, eppure, a tre settimane dall’inizio della stagione ilnon ha ancora una televisione dove poter essere guardato. Il bando per itelevisivi nel triennio 2024-2027 non è stato ancora assegnato. La LegaB sta dialogando con i due broadcaster principali, Sky e Dazn, i quai si ritrovano per ildi seconda divisione il budget ridotto all’osso. Questo mancato accordo, intanto, potrebbe portare a una perdita di introiti pari a circa 3 milioni di euro per i club. Nessun rischio, però, per quanto riguarda la prima giornata.