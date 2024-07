Atletica Stano A Parigi con moglie e bimbi avrò una spinta in più

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024)(FRANCIA) (ITALPRESS) – “Se vuoi qualcosa devi prendertele con le unghia e con i denti. A un certo punto questa Olimpiade è stata a rischio per me e io volevo arrivare qui solo se competitivo. Sono in una condizione discreta, non eccellente, vediamo che succede”. Lo ha detto Massimo, oro olimpico nella 20 km di marcia a Tokyo, in conferenza stampa a Casa Italia in vista dell’esordio ai Giochi di. Il 32enne pugliese delle Fiamme Oro, oltre che nella 20 km (1 agosto), sarà impegnato nella staffetta mista. “Sul percorso ci saranno miae i miei bambini, che a Tokyo non c’erano. Questo mi darà unain più. Voglio godermi ogni metro della gara”. eb/gm L'articolo“Aconunain più” proviene da Ildenaro.it.