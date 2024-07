Stefano Accorsi una giornata speciale a Gardaland

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 29 luglio 2024), unaRelax, divertimento e avventura nel parco tematico per l’attore, noto attore e fervente ambientalista, ha recentemente trascorso unaindimenticabile ainsieme alla sua famiglia. Questo celebre parco tematico ha accolto non solo lui, ma anche altri VIP provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport, tutti desiderosi di un po’ di relax e divertimento. Momenti di spensieratezza per la famiglia Accompagnato dalla moglie Bianca e dai loro quattro figli,ha potuto godere di preziosi momenti di spensieratezza lontano dalla frenesia quotidiana. Nonostante il suo impegno costante nella causa ambientale, questaè stata dedicata completamente al divertimento e alla condivisione con i suoi cari.