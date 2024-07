Scambio Raspadori-Chiesa l’idea intriga ma i due club hanno già un piano

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Unonte che sta facendo parlare., come stanno realmente le cose? Spunta il. La strada che porta da Napoli e Torino e viceversa, unoche stuzzica e che potrebbe concretizzarsi con tutta una serie di incastri che andrebbero definiti. Da una parte Giacomo, arrivato a Napoli con le credenziali di chi è destinato a diventare protagonista; l’ex Sassuolo ci è riuscito? Solo parzialmente, considerando i dubbi tattici legati ad un giocatore che non ha ancora trovato la sua dimensione in maniera chiara. Dall’altra Federico, talento purissimo ma condizionato da tanti, troppi infortuni. In quel di Torino, poi, l’arrivo di Thiago Motta ha cambiato i piani dellegati ad alcuni giocatori, compreso proprio l’ex Fiorentina che adesso sembra in partenza.