Paura a San Casciano dei Bagni fuoco vicino alle case | Lavoro senza sosta

(Di lunedì 29 luglio 2024) SanDei(Siena), 29 luglio 2024 – “È stata una giornata tremenda". Agnese Carletti, sindaca di Sandei, è reduce da un impegno non stop per fronteggiare il pauroso incendio di sabato. I numeri sono eloquenti: oltre 130 ettari di terreni bruciati, cinque famiglie evacuate, tre Canadair e due elicotteri in azione, sette squadre dei Vigili dele otto della Regione Toscana, numerosi volontari. Con una sottolineatura per lo straordinario spirito di comunità che ha animato la popolazione di Celle nei momenti più difficili, quando si temeva che le fiamme potessero raggiungere le abitazioni. D14 del pomeriggio di sabato l’incendio, sviluppato pare da una lavorazione agricola, si è propagato in pochissimo tempo anche grazie al forte vento, bruciando ettari di campi e minacciando abitazioni e agriturismi.