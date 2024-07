Parcheggiatore abusivo lo colpisce con una bottigliata | dove e perché

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non paga ile viene colpito con una: un automobilista aveva parcheggiato nei pressi della stazione Tiburtina di Roma, in via Guido Mazzoni quando un cittadino somalo di 29 anni, senza dimora, gli ha chiesto dei soldi per il parcheggio. A un suo rifiuto, il 29enne lo ha colpito al braccio con una bottiglia di vetro. E’ successo intorno alle 22: una guardia giurata ha bloccato il 22enne e in seguito sono intervenuti i carabinieri della stazione piazza Bologna. L’uomo, con precedenti, è stato arrestato per tentata estorsione. L'articololocon unaproviene da Italia Sera.