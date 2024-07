Evviva la lasagna! A morte la lasagna! Tutti i pro e i contro di un grande classico della cucina italiana

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 29 luglio 2024) Golosa, da condividere, congelare, è il piatto che la mamma spedisce al figlio fuorisede, che si fa in casa o si acquista in rosticceria. E pure quando non è fatta molto bene, resta pur sempre una, la cara vecchia rassicurante, comfort food all’ennesima potenza. All’estero è diventata il simbolonel mondo al paripizza e del tiramisù: ma siamo sicuri che sia effettivamente la ricetta che meglio racconta l’«italianità»? In occasione delDay in redazione abbiamo deciso di lanciare una sfida tra estimatori e detrattori, vestendo i panni del poliziotto buono e quello cattivo. Chi avrà la meglio? Ala(e lunga vita ai cannelloni!) Michela Becchi Buona è buona, per carità, ma gran parte del successo è legato alla sua praticità.