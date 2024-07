Addio maestro L’Italia perde un grande protagonista della sua storia recente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roberto “Loli” Linguanotto, stimato come il padre del tiramisù, è scomparso all’età di 81 anni. Originario di Treviso, Linguanotto era noto per la sua riservatezza e il suo impegno nel lavoro, qualità che lo hanno accompagnato durante i molti anni trascorsi all’estero come cuoco e pasticciere, prima di fare ritorno nel suo Veneto natale. Negli anni Sessanta, Linguanotto lavorava nel prestigioso ristorante “Beccherie” di Treviso, dove ha creato la versione moderna del tiramisù. All’epoca, il dolce fu concepito come una variante dello zabaione, destinato agli uomini che frequentavano una vicina casa di appuntamenti. Da questa origine nasce il nome “tiramesù”, poi evoluto in tiramisù. Linguanotto era una figura molto apprezzata anche tra i suoi colleghi, e partecipava regolarmente alla Tiramisù World Cup, dove spesso presenziava alle gare e alle premiazioni.