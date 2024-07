Il cuore di Geolier batte forte | Chiara Frattesi al centro del gossip amoroso

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 28 luglio 2024) IldialdelChi non si è mai fatto affascinare dalle vicende amorose dei personaggi dello spettacolo? Ma quando la storia finisce, come si voltano pagina le stelle del rap italiano? Il rap non parla solo di strada e sfide, ma anche di amore e sentimenti. Eppure, sembra che per il rapperil capitolo di un amore lungo sei anni si sia concluso. Le voci sulla rottura con Valeria D’Agostino sono state finalmente confermate dallo stesso artista. Anche se il dolore per la fine di questa storia si fa sentire nelle sue canzoni, come nel suo ultimo album "Dio lo sa", egli non ha mancato di omaggiare la sua ex durante i recenti live.