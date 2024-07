De Laurentiis vertice di mercato con Manna Ecco cosa trapela – IL MATTINO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 28 luglio 2024) Summit ditra Dea Castel di Sangro. Focus su Osimhen, Lukaku e rinforzi a centrocampo. De, nuovo summit diAurelio Deè arrivato ieri a Castel di Sangro per un crucialedicon il direttore sportivo. Ilrivela: “Il patron azzurro ne approfitterà per assistere all’amichevole contro gli albanesi dell’Egnatia di stasera, ma sopratutto per fare il punto della situazione con il tecnico Conte e il diessesul.” Al centro delle discussioni, secondo il quotidiano, “La vicenda Osimhen e non solo. Anche l’attesa estenuante di Lukaku che freme per raggiungere il suo mentore, forte di un’intesa con il Napoli siglata ormai da tempo.