La Via Appia nel Patrimonio Unesco | le reazioni del mondo politico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLa notizia dell’ingresso della ‘Via. Regina Viarum‘ nella lista delMondiale dell’Unisco ha suscitato numerosedel, concorde nel sottolineare l’importanza di tale riconoscimento: Pd, ‘orgogliosi per l’iscrizione dell’nella lista’: “Progetto nato su impulso di Rumiz, accolto da Franceschini”“L’iscrizione della vianella lista deldell’umanità dell’è una grande notizia per l’Italia. Un progetto di significativo valore culturale, rigoroso sul piano scientifico e con grandi potenzialità per il rilancio turistico delle aree interne del Sud Italia.