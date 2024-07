La comunità piange Emidio Setti uno degli ultimi ’bottegai’ storici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) L’amore per la famiglia e la passione per il lavoro sono stati i punti fermi della vita di, uno"bottegai" della Carpianni d’oro del commercio al dettaglio, scomparso a inizio luglio a 83 anni dopo una breve malattia. Per oltre 40 anni era stato un punto di riferimento per il palato dei carpigiani con la sua macelleria di via Giovanni Massa, laterale di viale Manzoni, a pochi metri dall’ex Frarica, chiusa nel 2006 al momento di andare in pensione. Classe 1941,(nella foto con la moglie Maria Bernini) era il primogenito di una famiglia, i, di macellai fra i più conosciuti in città. Era stato il papà Ildebrando negli anni ’50 dare il via alla prima bottega in corso Alberto Pio, in pieno centro, poi nel 1957 aveva aperto a una seconda macelleria a Santa Croce per l’allora 16enne