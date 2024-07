Inquietante episodio in centro Sessantenne aggredito Il racconto della vittima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) La città si interroga su une drammaticoche risale alla serata di giovedì e che si è verificato in piano, alle 21.30 circa. E’ stato il momento in cui alcuni passanti hanno soccorso un uomo di circa sessant’anni che era a terra, contuso, in seguito a una aggressione che avrebbe subito poco prima. Le persone che gli hanno prestato il primo conforto hanno dato l’allarme al 112 che ha inviato sul posto la squadraMisericordia di Quarrata. E’ intervenuto anche un carabiniere. Per quanto riguarda il retroscena di questa aggressione è stata la stessa, da noi interpellata ieri, che ci ha raccontato l’, sul quale, probabilmente, sono già in corso accertamenti da parte dell’Arma. L’uomo sarebbe stato picchiato da tre giovani dall’apparente età di circa 25 anni.