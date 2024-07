100 milioni e addio Ferrari | offerta monstre

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 27 luglio 2024) Centodi euro e: l’spazza via la Rossa di Maranello che sperava di prenderlo per la prossima stagione Centodi euro per 4 anni di contratto. Un’clamorosa,, che praticamente mette con le spalle al muro la. Insomma, queste cifre, per una figura che non è quella di un pilota, ci appare davvero difficile che i vertici della Rossa di Maranello li possano mettere sul piatto. Elkann (Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché come ben sapete lanon ha bisogno di chi si metta alla guida: con Leclerc e con Hamilton per almeno altri due anni le cose sono a posto. Mentre servirebbe un ingegnere, visto che c’è un buco e visto che, soprattutto, serve una macchina differente nei prossimi anni per cercare, in qualche modo, di tornare a lottare per il titolo.