The shadow of my rose è il nuovo singolo dei Moonshine Booze

(Di venerdì 26 luglio 2024) Da venerdì 26 luglio 2024 è in rotazione radiofonica “THEOF MY” (Overdub Recordings), ildeigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 23 luglio. “TheOf My”, secondoestratto dalalbum “Entropy” in uscita a settembre, è un brano scritto nel 1991 dalla band teramana Hidden sins (autori: Adriano Ioannoni, Fabio Mancini, Marco Trentini e Dario Cavacchioli). Nel Febbraio 2024, il power-duo, decide di rielaborare il pezzo, da loro molto amato. Per portare a termine la loro impresa, hanno utilizzato la traccia vocale originale, ricostruendo una nuova versione che rimane fedele al sound dark della canzone.