Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Prodotto utilizzando energia rinnovabile,ha un’impronta dipari a meno di 1 tCO2e/t dio prodotto, ~75% in meno rispetto alla media globale MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–Limited (NSE: HIND), il più grande produttore indiano dio integrato e il secondo al mondo per dimensioni, hato, ilmarchiodio “” adi. Certificato attraverso un life cycle assessment (LCA, valutazione del ciclo di vita utile) da un’azienda di sostenibilità globale,ha un’impronta diinferiore a una tonnellata per tonnellata dio, circa il 75% inferiore rispetto alla media globale. Utilizzato principalmente per galvanizzare l’acciaio, loo è indispensabile in settori come infrastrutture, automotive, energie rinnovabili e accumulo energetico.