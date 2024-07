Quintali di pesci morti sulla spiaggia della Feniglia | scenario devastante scatta l’intervento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Unodavvero terribile, condi: dopo giorni di odori nauseabondi che provenivano dalla Laguna di Orbetello e che avevano invaso oltre al Paese anche il promontorio di Ansedonia, il sindaco Andrea Casamenti ha convocato il Coc (Centro Operativo Comunale) per coordinare le operazioni di intervento. Prima di tutto bisognerà far raffreddare l’acquaLaguna che dal latoGiannella prende quella del mare mentre scarica quella “bollente” nel canale che sfocia in(versante Ansedonia). Il risultato, visibile nelle immagini shock, è che ora ladi Ansedonia () è piena di(orate, spigole, e anguille), alcuni già in decomposizione. Gli stabilimenti sono di conseguenza semideserti.