Darsena l’appello dei ristoratori | Troppi eventi sono un ostacolo In centro fatturato in picchiata

(Di venerdì 26 luglio 2024) Di Bisceglie Non è un coro di protesta, ma più che altro una richiesta di attenzione. Circa una cinquantina di esercenti di locali delstorico hanno preso carta e penna e hanno inviato una lettera a Fipe (l’associazione dei pubblici esercizi che fa capo al sistema Confcommercio) per manifestare un disagio suffragato dalla forza dei numeri. Sì, perché come spiega Matteo Musacci – presidente provinciale dell’associazione – "i fatturati di alcuni locali, durante le rassegne organizzate nella nuovadiminuiti anche del 90%". Lì, il nuovo punto di ritrovo (non solo della movida) ma di tanti ferraresi, diventa terreno di dissapori. Benché, chiarisce in premessa il presidente Fipe, "non siamo contro gli, ne contro quelli che vengono fatti nella nuova, che è un luogo della città che è stato riqualificato".