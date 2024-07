Corruzione | difesa Toti presenterà nuova istanza per revoca domiciliari**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Milano, 26 lug. (Adnkronos) – Le dimissioni da presidente della Regione Liguria di Giovanni, dopo ottanta giorni dalla misura cautelare dei domiciliari chiesta dalla procura di Genova per corruzione, hanno un risvolto non solo politico, con nuove elezioni entro tre mesi, ma anche giudiziarie perché consentono al difensore dell’ex governatore, l’avvocato Stefano Savi di presentare unaper ladella misura cautelare. Richiesta che il legale, come scrive lo stessonella lettera d’addio alla sua carica, “si appresta a ripresentare nelle prossime ore”. Lunedì salvo sorprese. Si tratta di un nuovo tentativo: la gip Paola Faggioni e il Riesame hanno già respinto l’con cui lachiedeva la scarcerazione o l’alleggerimento deli domiciliari chesta scontando nella sua casa di Ameglia.