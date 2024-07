Tennis forfait di Rybakina a Parigi 2024 | cambiano anche le teste di serie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Anessuno l’aveva vista da nessuna parte, e nel pomeriggio erano iniziate a girare le prime voci circa un. Alla fine è arrivata la conferma: Elenanon giocherà le Olimpiadi. La giocatrice kazaka, nata a Mosca, sarebbe stata testa dinumero 3 e nella zona di semifinale di Iga Swiatek, con la polacca che non ha preso esattamente un buon tabellone per essere la numero 1 WTA incontrastata. L’assenza dell’ex campionessa di Wimbledon è particolarmente pesante, perché arriva dopo una stagione in cui, da marzo in poi, nei tornei in cui non aveva rinunciato a giocare era andata molto forte,se gli Slam l’avevano per certi versi tradita: sconfitta ai quarti del Roland Garros da Jasmine Paolini, battuta in semifinale ai Championships dalla ceca Barbora Krejcikova.