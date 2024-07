Luogo di relazioni e non semplice Bottega Tra i clienti abituali la centenaria Bianca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) "La signoraha 100 anni. Viene indue volte la settimana. Per dare l’esempio agli altri, dice. Non è meraviglioso?". Si emoziona Rosita Bellocchio, l’imprenditrice che insieme a Maria Ida Bibolini, per tutti Dodò, ha riaperto a marzo l’unicaalimentare chiusa da anni nel cuore del centro storico di Castelnuovo. Un successo quasi scontato sul piano sociale e relazionale, in un borgo che in inverno conta 350 abitanti, molti dei quali anziani: per loro, creare una routine che le porti fuori casa a fare qualcosa di utile, la spesa, e di piacevole, due chiacchiere, è qualcosa di rivitalizzante. E positivo, nei primi quattro mesi di attività, è anche l’andamento dell’attività sul piano economico. Cosa non scontata. "Gli eventi – dice Bellocchio – ci aiutano molto. Con Benvenuto Vermentino abbiamo guadagnato bene".