Cher pubblicherà un memoir in più parti | quando uscirà e cosa c’è da sapere

(Di giovedì 25 luglio 2024) «If I could turn back time», cantava in una delle sue hit più famose. Adessoè pronta a riavvolgere il nastro della sua vita per raccontare la sua verità: la cantante dei record, 78 anni, ha rivelato al mondo l’uscita del suo libro di memorie.sarà in libreria Libro chein due: «Dopo più di settant’anni di lotta per vivere la sua vita alle sue condizioni,finalmente rivela la sua vera storia nei minimi dettagli», si legge nella descrizione di HarperCollins Publishers. Il primo volume, che conta 480 pagine, arriverà nei negozi il 19 novembre 2024, mentre per l’uscita del secondo bisognerà aspettare il 2025.