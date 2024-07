A Complete Unknown | Timothée Chalamet è Bob Dylan nel trailer del film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 25 luglio 2024)lascia le sabbie di Dune per immergersi nel mondo della musica, nel primodi Abiografico su Bobdiretto da James Mangold. L’attore ha affermato che, interpretando il ruolo dell’iconico cantautore folk, sarà lui a cantare, proprio come fece il suo co-protagonista in Dune Parte 2, Austin Butler, per il suo ruolo in Elvis. Nell’anteprima, rilasciata da Searchlight Pictures, si esibisce in A Hard Rain’s A-Gonna Fall e vengono mostrate scene della vita e della carriera dell’artista.