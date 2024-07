Siccità | Bonelli ‘Meloni ci incontri e ascolti nostre proposte Sicilia in ginocchio’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) – ?Siamo di fronte a Palazzo Chigi per ricordare a Giorgia Meloni che la crisi climatica non è un fatto ideologico, non è un capriccio, è purtroppo una drammatica realtà. Inlasta desertificando i campi agricoli, gli agricoltori stanno estirpando i vigneti e stanno abbattendo gli animali perché non c’è acqua: una situazione drammatica”. Così il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo, a margine di un flash-mob insieme agli altri deputati di Alleanza Verdi Sinistra davanti a Palazzo Chigi.“Di fronte a questo disastro ci troviamo di fronte all?acqua dolce degli invasi che viene buttata mare perché mancano i collaudi delle dighe.