Shopping conveniente con Kimbino | 5 consigli utili

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è una piattaforma innovativa, che permette di fare la spesa in modo intelligente e risparmiando. Non si tratta di un’applicazione a pagamento o di un complesso meccanismo pubblicitario.senza troppi fronzoli, in modo semplice e intuitivo raccoglie tutti i volantini delle catene di negozi più importanti. In pochi click, senza muoversi da casa e gratuitamente, è possibile confrontare le offerte tra i diversi negozi, cercare dove trovare un prodotto a prezzoe capire cosa mettere nel carrello della spesa. Cos’èè una piattaforma disponibile per diversi paesi, fra cui l’Italia. Il sito di riferimento perItalia è.it. Questo sito è, come dice l’azienda, il paese delle meraviglie dei volantini online. Qui vengono raccolti e organizzati, a seconda della categoria, i volantini di centinaia di catene di negozi.