(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Ilunatre”. Parola di Sir Roly Walker, generale edi, che nel suo primo discorso con i giornalisti, pur sottolineando che il conflitto non è inevitabile, ritiene che il presidente russo Vladimir Putin uscirà dall’invasione dell’Ucraina “desideroso di vendetta” contro i Paesi come ilche hanno sostenuto le forze armate ucraine, sia che Mosca vinca o perda. Senza contare gli altri paesi osservati speciali per le tensioni sempre presenti Cina, Iran e Corea del Nord. Il generale Walker ha messo in guardia dalla possibilità di un’invasione cinese di Taiwan, dal desiderio di Teheran di sviluppare armi nucleari e dalla minaccia rappresentata da Pyongyang. Paesi che stanno creando una relazione tra loro – condividendo armi e tecnologie – e come questo possa convergereil 2027-2028.