Come finisce il film Qualcosa di straordinario?

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Alla fine deldi, scopriamo il destino di vari personaggi: McGraw sfrutta la sua nuova reputazione per ottenere un contratto per ripulire la fuoriuscita di petrolio della Exxon Valdez; Karl e Dean diventano celebrità locali grazie ai loro disincrostanti; Scott e Kelly si sposano; Jill avanza di carriera in una rete giornalistica nazionale; l’adesione a Greenpeace cresce d’importanza. Adam confessa il suo amore a Rachel, che ricambia, e si scambiano un bacio. Adam continua a fare il conduttore del telegiornale, mentre Nathan e Malik diventano più vicini. Nathan riflette sul buco dove sono state trovate le balene, dicendo: “Continuava a diventare sempre più grande, finché non ha lasciato entrare tutto il mondo“.