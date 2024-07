Kamala Harris | Joe senza eguali Sì ma nei disastri | una carrellata dei fallimenti di Biden

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 luglio 2024) Ora che si è fatto da parte, Joeraccoglie lodi che trovano la loro sintesi nell’inno social levato dalla sua erede designata,. “È stato uno dei più grandi onori della mia vita servire come vicepresidente Joe. L’eredità di risultati di Joe non hanella storia moderna”, ha scritto su X la vicepresidente e sempre probabile candidata a sostituire il presidente uscente nella corsa alla Casa Bianca contro Donald Trump. In questo peana non c’è solo il dovuto omaggio al leader che si ritira. C’è anche la necessità di nobilitare il più possibile il mandato di Joe, nel quale, in qualità di vicepresidente, è stata pienamente coinvolta. E rispetto al quale è bene cancellare le molte ombre dalla memoria degli elettori.