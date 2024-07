JUDITH HILL al Nocera Jazz Festival 2024

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) La musicista di Stevie Wonder, Michael Jackson e Prince in scena alla serata conclusiva della seconda edizione delL’ottavo appuntamento live delchiude in bellezza la sua seconda edizione, celebrando un grande successo. Il, che ha visto una partecipazione entusiasta e una notevole affluenza di pubblico, ha offerto un programma ricco di esibizioni eccezionali e performance indimenticabili. Gli artisti di fama nazionale e internazionale hanno conquistato il pubblico creando un’atmosfera elegante dove la qualità delle proposte artistiche hanno dominato.Il riscontro positivo e l’apprezzamento del pubblico confermano l’importanza crescente delnel panorama musicale campano grazie alla direzione artistica di Mario Berna, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale diInferiore e la Sofy Music.