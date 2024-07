Joyce Carol Oates vince il premio alla carriera Raymond Chandler

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Milano, 22 luglio 2024 – La scrittrice americana, 86 anni, riceverà ilal “Noir in festival” di Milano. L’autrice di alcune delle opere più significative del nostro tempo – quasi tutte con al centro un'inesorabile e lucida indagine sulle mille incarnazioni del Male – sarà a Milano il 5 e il 6 dicembre 2024 per ritirare ilè nata a Lockport, nello stato di New York. Dopo aver vissuto tra Stati Uniti e Canada, dal 1978 vive nel New Jersey. Ogni anno è tra i forti candidati del Nobel, ed è stata più volte finalista alPulitzer per le sue oltre settecento storie tra romanzi, racconti, memoir, opere teatrali, narrativa per ragazzi, saggi e poesie – opere che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti importanti, tra cui la National Medal of Humanities e il National Book Award.