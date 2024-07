Gilmour-Napoli parla il Ceo del Brighton | Non abbiamo più sentito il club dopo…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilè molto attivo sul mercato. Nelle ultime ore, c’è stato l’accostamento di Billyalcapitanato da Aurelio De Laurentiis. In casaproseguono i lavori in vista della prossima stagione. Antonio Conte ha le idee molto chiare per la sua squadra, motivo per il quale collabora in modo continuo con Giovanni Manna. Quest’ultimo, nelle vesti di DS avrebbe messo nel mirino diversi profili importanti. Sul taccuino del direttore sportivo azzurro ci sarebbe anche Billy. Quest’ultimo, è attualmente in forza ale veste i panni dell’uomo cruciale in mediana. Dalla Campania c’era stato un primo sondaggio da parte degli azzurri, i quali però poi non hanno affondato il colpo. Ad analizzare la situazione in modo definitivo, ci ha pensato il Ceo delinglese Paul Barber.