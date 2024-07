Crollo a Scampia cede un ballatoio della Vela Celeste | un morto e cinque feriti – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un, duegravi e tre lievi: questo finora il bilancio delverificatosi questa sera su un, l’insediamento popolare del quartiere di, a Napoli. Sul posto si sono recati i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Il cedimento è avvenuto poco dopo le 23. Laè una delle ultime rimaste in piedi adopo l’abbattimento delle altre, deciso per dare una sistemazione più dignitosa ai residenti. Subito dopo ili residenti si sono precipitati in strada. Diversi isui social che denunciano la situazione.