Spoleto ragazzo di 28 anni ucciso in strada da una coltellata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024)(Perugia), 21 luglio 2024 – Una lite finisce in tragedia. Aundi 28è stato accoltellato innella serata di sabato ed è poi morto in ospedale. Il dramma si è consumato in via 2 giugno, zona nord della città, nel rione Casette. Un altro è stato subito bloccato dai carabinieri e portato in caserma. La sua posizione è ora al vaglio dei militari coordinati dalla procura spoletina. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori è che si possa essere trattato di una lite. Notizia in aggiornamento