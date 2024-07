Cadavere nel fiume a Pedrengo scoperta l’identità | è un uomo pugliese

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 luglio 2024). Appartiene a R. C., unallontanatosi a inizio luglio dalle sue zone ilritrovato sabato (20 luglio) nelle acque delSerio a. In poco più di 24 ore i carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno scoperto la sua identità analizzando le denunce di scomparsa delle ultime settimane, a livello provinciale ma anche nazionale. Secondo quanto ricostruito all’origine del decesso ci sarebbe un gesto volontario. Il corpo era stato notato intorno alle 10.30 di sabato mattina da alcuni abitanti della zona di via Giardini che erano a passeggio con il cane. Era adagiato in posizione prona sopra alcune grosse pietre sulla riva opposta del Serio, al confine con Seriate, nei pressi della stazione ecologica del paese dell’hinterland.