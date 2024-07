Nuovo bando di gara senza garanzie per i dipendenti | nuovo sciopero dei lavoratori Toremar

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 20 luglio 2024) LIVORNO – Tornano a incrociare le braccia idella. Lo hanno deciso Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che hanno indetto l’astensione dal lavoro per tutta la giornata di domani, 21 luglio. Come da normativa sarannontiti i servizi essenziali, in particolare due corse: quella delle 7 e quella delle 21. “Ildiper la continuità territoriale dell’Arcipelago toscano – dicono i– mette seriamente a rischio gran parte dei 260 posti di lavoro: tutto ciò è inaccettabile. Ribadiamo come sia fondamentale tutelare non solo i posti di lavoro ma anche la loro qualità. La lotta deiè la lotta di chi ama le isole dell’arcipelago toscano: in ballo c’è infatti anche la qualità del servizio erogato in favore dei cittadini”.