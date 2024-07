Francia scontri a La Rochelle a manifestazione anti-bacini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024)tra manifeste polizia, con barricate, incendi di spazzatura, danneggiamenti, lanci di oggetti e lacrimogeni hanno contrassegnato unacontro i grandiidrici a La, in. Due cortei erano stati organizzati per ieri a Vienne e per oggi a Laper protestare contro la realizzazione dei cosiddetti 'mega' idrici che, secondo i promotori, di fatto privatizzerebbero in buona parte l'uso dell'acqua sottraendola ai cittadini per metterla a disposizione delle aziende agricole. Secondo gli organizzatori, circa 10.000 persone - la metà secondo una fonte della polizia - hanno partecipato alla, svolta sotto uno stretto cordone di polizia che già si attendeva la presenza di "diverse centinaia di individui radicali".