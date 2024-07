Conte | Bene il pressing e la linea alta Dobbiamo migliorare la gestione comandare di più il gioco

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024) Il Napoli vince la sua seconda amichevole della stagione contro il Mantova 3-0. Gli Azzurri fanno tutto nel primo tempo, Lindstrom apre le marcature, poi Spinazzola e Cheddira chiudono i conti. Nel secondo tempo ritmi più bassi nonostante i diversi cambi operati dalle squadre. Mister Antonioal termine della partita si è fermato al microfono di Daniele Bellini per One Football.: «Dopo nove giorni c’è da essere soddisfatti» Il giudizio su questa amichevole: «Un buon test. Veniamo da nove giorni di lavoro importante. Ci sono tante cose che secondo me abbiamo fatto. A livello diabbiamo fatto, anche a tenere laessere più bravi a gestire la palla, bisognadi più il. Però, dopo nove giorni c’è da essere soddisfatti. Abbiamo tanto daperò alla fine vincere aiuta a vincere».